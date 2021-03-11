Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM Необходимость создания Тюркского инвестиционного фонда отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 11 марта в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с генеральным секретарем совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым. Собеседники обсудили перспективы развитие совета, в том числе работу по повышению его статуса до полноценной международной организации.

Токаев акцентировал внимание на усиление экономического блока совета. Президент Казахстана считает, что тюркский инвестиционный фонд будет способствовать развитию кооперации между малым и средним бизнесом стран Тюркского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в режиме видеоконференции прошло заседание министров энергетики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

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