Бухарест, , 15:42 — REGNUM Румынский производитель автомобилей Dacia представил во Франции новый электромобиль Spring. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Spring представляет собой пятидверный городской автомобиль. Длина модели составляет 3,73 м, ширина — 1,62 м, а высота равна 1,51 м. При этом размер колесной базы составляет 2,42 м. Объём багажника у электрокара достигает 300 литров или 600 литров при сложенных задних креслах.

У новинки увеличенный на 15 см дорожный просвет, расширенные колесные арки, дуги на крыше. Базовая версия электрокара лишена мультимедийной системы и имеет 3,5-дюймовый цифровой дисплей.

Под капотом Spring находится небольшой двигатель мощностью 44 л. с. и 125 Нм крутящего момента, максимальная скорость которого составляет 125 км/ч. У модели есть литий-ионный аккумулятор ёмкостью 26,8 кВт-ч, на одном заряде которого можно проехать 225 км (по циклу WLTP).

Ранее стало известно, что Renault представит электрифицированную модель Megane eVision до конца 2021 года.

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