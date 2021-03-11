Пошехонье, Ярославская область, , 15:57 — REGNUM В Ярославской области жители пожаловались на отсутствие моста через реку Маткому к деревне Патрино Пошехонского района. В 2019 году мост был разрушен во время паводка. Об этой проблеме люди написали в комментариях на официальной странице губернатора Дмитрия Миронова.

Мост через Маткому Светлана Осминкина

«Между дорогой и мостом образовалась расщелина шириной более 5 метров. На место выезжала комиссия, признавшая происшествие стихийным бедствием. Было сказано, что ремонтировать мост нецелесообразно, нужно строить новый, а т.к. разрушения являются следствием стихийного бедствия, то будут добиваться помощи из федерального бюджета. Однако властями не сделано ничего, только установили знак «Проезд запрещен». Единственной возможностью проехать в деревню является этот мост. Местные жители из подручных материалов сделали мостки и соединили берег с мостом, чтобы можно было хоть как-то перебраться на другой берег. Мост находится в таком состоянии, что может обрушиться в любой момент», — описала проблему Светлана Осминкина.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Пошехонского района Николай Белов проблему подтвердил, но отметил — чтобы её решить нужна помощь региона.

«Восстановить мост стоит 8 миллионов, мы подавали ходатайство в область. Если деньги выделят, то, конечно, мы мост восстановим. Сейчас туда подъезжают автолавки, доставляют всё необходимое. В деревне проживает всего два человека. Летом приезжают дачники из Череповца», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Пошехонского района Николай Белов.

Судя по аккаунту, в Череповце проживает и автор обращения. Департамент дорожного хозяйства Ярославской области ответил ей в комментариях.

«Работы по ремонту моста через реку Маткому в программные мероприятия на 2021 год не включены, так как потребность в ремонтных работах на дорогах муниципальной собственности района намного превышает имеющиеся объемы финансирования муниципальной дорожной отрасли. Вопрос о включении указанного мероприятия в муниципальные программы будет рассмотрен в последующие периоды. Транспортная доступность д. Патрино Ермаковского сельского поселения обеспечивается автомобильной дорогой местного значения», — ответил департамент дорожного хозяйства Ярославской области.

Таким образом, ждать ремонта моста придётся ещё долго.

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