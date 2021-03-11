Москва, , 15:44 — REGNUM Задержанные руководители торгового дома «Интерторг» могли похитить у Сбербанка 8 млрд рублей. Об этом сообщила 11 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие полагает, что в январе 2018 года представители «Интерторга» предоставили банку ложные сведения и взяли кредиты, но не собирались выполнять обязательства. Банк перечислил злоумышленникам по меньшей мере 8 млрд рублей, и они распорядились ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере кредитования», уточнила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего совладельца и двух топ-менеджеров «Интерторга» задержали 10 марта в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ. Задержанные — бывший совладелец компании Аллахверди Абдулаев, юрист и финансовый директор. Компания «Интерторг», объединявшая в том числе торговые сети Spar и «Народная семья», более не существует в связи с банкротством.

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