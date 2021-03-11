Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Новый спикер Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин пообещал разобраться в ситуации с забором, который хотят возвести вокруг парка Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом спикер заявил на брифинге.

«Общественная палата не может разбирать проблему каждого забора, но если это станет проблемой жителей города, то возможно», — сказал Силин.

Руководитель уже переговорил с ректором вуза (Силин сам является ректором Уральского государственного экономического университета). По мнению спикера, в УрГУПСе «решат вопрос». Напоследок Силин призвал учитывать мнение жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в проблеме с ограждением пообещал разобраться мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Забор лишит горожан доступа в парк, опасаются активисты.

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