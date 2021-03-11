Архангельск, , 15:35 — REGNUM Полиция Северодвинска проводит проверку по факту вооруженного нападения на микрокредитную организацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Архангельской области и НАО.

Напомним, в 11 часов утра мужчина с огнестрельным оружием ворвался в офис организации «Деньги в руки» и взял в заложницы его сотрудницу. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, было организовано оцепление прилегающей территории, налажен переговорный процесс.

«В ходе дальнейшей работы злоумышленник сдался. У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала», — сообщили в полиции.

По данным Telegram-каналов, пойти на преступление 53-летнего мужчину заставили коллекторы, «выбивавшие» у него долги перед организацией — он не заплатил около 600 тысяч рублей.

Задержанный находится в отделении и полиции. Уголовное дело пока не возбуждено.