Москва, , 15:32 — REGNUM Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали трещины в корпусе модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В корпорации пояснили, что ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля завершены. В ближайшие дни экипаж закроет люки модуля, а затем проверит давление.

Ранее замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко сообщил об обнаружении в корпусе МКС двух трещин. Первую загерметизировали на минувшей неделе, вторую — вечером 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2020 года на МКС выявили утечку воздуха. Материалы для герметизации трещин доставили на станцию 17 февраля.

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