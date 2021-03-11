Ярославль, , 15:32 — REGNUM В Ярославской областной думе может появиться пятый заместитель председателя. Об этом сообщают «Ярновости». По данным издания, эту должность может занять новый глава регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова.

Ярославская областная дума Yarregion.ru

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«О планах, наверно, немножко позже можно будет говорить. Сейчас об этом говорить не совсем корректно. На следующей неделе появится более точная информация», — сказал Михаил Боровицкий.

Против введения новой должности выступают соперники единороссов — коммунисты.

«Однозначно нецелесообразно. Это деньги налогоплательщиков. Зампред получает повышенную зарплату, ему полагается служебный автомобиль и кабинет с приёмной и секретарём. Председателю достаточно двух заместителей, но не пять. У нас 50 депутатов, получается, что десятая часть из них руководство, не считая председателей комитетов», — сказала депутат областной думы Елена Кузнецова.

Число зампредов Яроблдумы время от времени меняется. Так в предыдущем созыве было четыре зампреда, в 2017 году их количество сократилось до трёх. Это произошло после смерти Евгения Заяшникова. В текущем созыве депутаты вернулись к схеме с 4 заместителями спикера.

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