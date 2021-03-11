В Ярославской областной думе появится ещё один заместитель председателя
Ярославль, 11 марта, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе может появиться пятый заместитель председателя. Об этом сообщают «Ярновости». По данным издания, эту должность может занять новый глава регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова.
Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не подтвердил и не опроверг эту информацию.
«О планах, наверно, немножко позже можно будет говорить. Сейчас об этом говорить не совсем корректно. На следующей неделе появится более точная информация», — сказал Михаил Боровицкий.
Против введения новой должности выступают соперники единороссов — коммунисты.
Число зампредов Яроблдумы время от времени меняется. Так в предыдущем созыве было четыре зампреда, в 2017 году их количество сократилось до трёх. Это произошло после смерти Евгения Заяшникова. В текущем созыве депутаты вернулись к схеме с 4 заместителями спикера.