Рим, , 15:33 — REGNUM За использование на территории Италии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» высказался бывший премьер-министр страны, бессменный лидер партии «Вперед, Италия», входящей в правящую итальянскую коалицию, Сильвио Берлускони. Он написал об этом 11 марта на своей странице в соцсети Facebook.

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По мнению бывшего премьер-министра Италии, чрезвычайная санитарная ситуация в стране, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, может быть решена только путем масштабной вакцинации большей части населения страны, что должно быть завершено до лета.

«Наконец Pfizer подтвердил выполнение всех своих обязательств. Есть хорошие перспективы на (использование) других вакцин, а также российского «Спутника», который высоко оценивается специалистами», — говорится в сообщении Берлускони.

Также он отметил, что благодаря координации государственных и частных медицинских учреждений, а также военных и гражданских структур можно вводить по 500 тыс. доз препарата ежедневно.

Отметим, на сегодняшний день на территории Италии выявлено за весь период пандемии свыше 3,1 млн носителей коронавируса.