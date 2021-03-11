Бухарест, 11 марта 2021, 15:37 — REGNUM Команда затонувшего сухогруза Volgo Balt 179 состояла из граждан Украины. Об этом написал 11 марта официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Twitter.
Дипломат подтвердил, что десять членов экипажа судна были спасены, двое погибли, а поиски ещё одного человека продолжаются.
Напомним, ранее в Росморречфлоте опровергли информацию о том, что затонувшее у берегов Румынии судно было российским.
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