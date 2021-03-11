Москва, , 15:31 — REGNUM На северо-западе Москвы в районе Строгино открылся культурно-досуговый центр «Современник».

В ходе открытия мэр Москвы Сергей Собянин ответил на идею переименовать новый клуб в «Строгино». По его словам, с переименованием проблемы нет, и для него есть портал «Активный гражданин», где можно запустить голосование.

«Строгино» — это лучше, чем «Современник», честно говоря», — цитирует Собянина агентство «Москва».

Ранее на месте «Современника» располагался кинотеатр «Таджикистан».