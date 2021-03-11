Волгоград, , 15:35 — REGNUM Смягчить санитарные ограничения для бизнеса просят губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, письмо в адрес главы региона направил заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

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В регионе в числе антиковидных ограничений действует запрет на работу общепита после 23:00, также ограничена работа торговых центров площадью более 400 кв. м. и детских развлекательных центров. По мнению Виктора Звагельского, дальнейшее действие ограничительных мер, которые действуют уже почти год, приведет к уходу с рынка предпринимателей. При том, что в ряде субъектов РФ приняты эффективные меры профилактики распространения коронавируса, что позволяет снимать ограничения, и Волгоградская область могла бы последовать этим примерам.

«Что касается работы детских развлекательных центров, то здесь региональной власти так же стоит обратиться к столичному кейсу: открыть их, при условии ведения компаниями электронной базы данных посетителей и одновременного заполнения площадки не более 25% от общей вместимости объекта. Самый пик эпидемии коронавируса прошёл, поэтому, говоря об открытии крупных торговых центров, за основу можно взять заявительный порядок работы предприятий в Ульяновске (компания декларирует, что берёт на себя полную ответственность, если по её вине будут нарушены санитарные правила, подписывает спецдекларацию с администрацией региона и открывается). Из дополнительных мер защиты — обязательная раздача индивидуальных средств защиты на входе в ТРЦ, а так же запрет отпуска продукции на кассах посетителям, отказывающимся надевать маски и перчатки», — предлагает Виктор Звагельский.

Как напоминает ИА REGNUM, в Волгоградской области коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на 10 марта составляет 0,92. Общероссийский показатель — 0,86, и это минимальное значение за всё время пандемии.