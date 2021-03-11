Волгоград, 11 марта 2021, 15:35 — REGNUM Смягчить санитарные ограничения для бизнеса просят губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, письмо в адрес главы региона направил заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.
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В регионе в числе антиковидных ограничений действует запрет на работу общепита после 23:00, также ограничена работа торговых центров площадью более 400 кв. м. и детских развлекательных центров. По мнению Виктора Звагельского, дальнейшее действие ограничительных мер, которые действуют уже почти год, приведет к уходу с рынка предпринимателей. При том, что в ряде субъектов РФ приняты эффективные меры профилактики распространения коронавируса, что позволяет снимать ограничения, и Волгоградская область могла бы последовать этим примерам.
Как напоминает ИА REGNUM, в Волгоградской области коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на 10 марта составляет 0,92. Общероссийский показатель — 0,86, и это минимальное значение за всё время пандемии.