Москва, , 15:29 — REGNUM Болельщики московского футбольного клуба «Торпедо» обратились к руководству клуба с призывом отправить в отставку главного тренера Сергея Игнашевича. Об этом 11 марта говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

"Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера!» — заявили фанаты.

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает пятое место в турнирной таблице. На счету команды 53 очка в 29 турах.

10 марта «Торпедо» разгромно проиграла «Оренбургу» (0:3) и продлило серию без побед до пяти матчей. В последний раз команда выигрывала в ноябре 2020 года.

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