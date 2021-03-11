Джакарта, , 15:29 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Канасуги Кендзи напомнил о помощи и поддержке, оказанной Индонезией во время землетрясения, которое привело к аварии на АЭС Фукусима — 1 в 2011 году, сообщает Antara.

«Я глубоко тронут тем, что Индонезия не только немедленно предоставила помощи в размере двух миллионов долларов США и 10 000 продовольствия и одеял. Индонезийская группа из 15 человек провела операцию по оказанию помощи на местах», — отметил посол Японии в Индонезии.

По словам посла, Япония и Индонезия, как страны, которые часто страдают от стихийных бедствий, всегда помогают друг другу.

В июне 2011 года президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно и первая леди страны нанесли визит в Японию. Первая леди передала письма детей из провинции Ачех, района, который также пострадал от землетрясения и цунами, пострадавшим в Японии.

Напомним, авария на АЭС Фукусима — 1 произошла 11 марта 2011 года в результате мощного землетрясения и цунами.