Липецк, , 15:29 — REGNUM В Липецкой области 11 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 786 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 395 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 141 — за последние сутки. 466 человек скончались.