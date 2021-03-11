Москва, , 15:28 — REGNUM По данным Uniper (одного из участников проекта), «Северный поток — 2» завершён уже на 98%. На такой степени готовности уже достаточно сложно ввести новые санкции, чтобы они повлияли на завершение проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Санкции против судна «Фортуна», которое на данный момент является основным судном, достраивающим трубопровод, уже были введены, но это не помешало строительству.

Реальной угрозой для «Северного потока — 2» стали бы санкции против участников проекта (Uniper, Wintershall и т. д.) или других немецких компаний, которые будут поддерживать эксплуатацию трубопровода с немецкой стороны.

Однако такой шаг привёл бы к нежелательному ухудшению взаимоотношений США и Германии, что даже более нежелательно, чем наличие «Северного потока — 2».

Иначе говоря, США оказались в ситуации, когда старые меры уже не работают, а эффективные новые меры слишком опасны в политическом плане. Это приводит к временному тупику и отсутствию активных действий со стороны штатов.

Неизвестно, успеют ли США выйти из данного тупика до завершения проекта, учитывая, что в оптимистичном сценарии «Северный поток — 2» может быть завершён уже ко второму полугодию 2021 года», — высказал свою точку зрения аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает рассматривать варианты возможных санкций в отношении «Северного потока — 2».

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