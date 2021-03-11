Нижний Новгород, , 15:27 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 марта выявили 1713 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1727 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 547 228 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 376 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 250, в Саратовской области — 173, в Пермском крае — 150, в Башкирии — 130, в Пензенской области — 121, в Кировской области — 107, в Ульяновской области — 103, в Удмуртии и Оренбургской области — по 73, в Татарии — 49, в Чувашии — 45, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 25.

Впервые с начала пандемии Нижегородская область вышла на третье место в России по ежедневному приросту носителей коронавируса, опередив Московскую область.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 100 773 случаев, в Саратовской области — 51 527, в Самарской области — 51 464, в Ульяновской области — 48 807, в Пермском крае — 48 669, в Пензенской области — 39 825, в Оренбургской области — 38 428, в Кировской области — 37 806, в Башкирии — 30 052, в Удмуртии — 29 045, в Чувашии — 21 926, в Татарии — 18 534, в Мордовии — 18 300, в Марий Эл — 12 072.

Полностью выздоровели 490 435 жителей округа, за последние сутки выписаны 1935 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 169 человек, за минувшие сутки скончались 59 жителей Поволжья. Накануне умерли 74 жителя округа.

По-прежнему больше чем на 300 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 11 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 366 человек, в течение минувших суток скончался один человек. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 682 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 360 823 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 270 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 959 533 жителя России, за сутки выписаны 14 006 человек. 90 734 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 459 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 310 556 человек.