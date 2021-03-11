Стокгольм, , 15:49 — REGNUM 8 марта Магнус Тиберг, отвечающий за вакцинацию от COVID-19 жителей лена Стокгольм, публично заявил о начале второго этапа иммунизации. Однако уже на следующий день жители столицы Швеции старше 65 лет не смогли записаться на вакцинацию, поскольку вакцина не была доставлена в некоторые муниципалитеты. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Лен Стокгольм, отмечают журналисты, давно отстает по темпам вакцинации людей старше 65 лет. Уже 8 марта было объявлено, что в регионе начнется вакцинация самых пожилых людей.

«Во вторник (9 марта — прим. ИА REGNUM) в Стокгольме начинается вакцинация людей в возрасте 80 лет и старше», — сообщается на веб-сайте администрации.

Однако рано утром 9 марта жители региона стали присылать письма в редакцию Dagens Nyheter, в которых сообщали, что записаться на прием вообще невозможно, поскольку в медцентрах им заявили, что они еще не получили вакцину для второго этапа иммунизации.

«Зачем тогда регион рассылает письма, призывающие нас вакцинироваться, когда у них самих нет вакцины для этого?» — рассказала в интервью изданию Биргитта Сведенборг, получившая письмо с просьбой от властей привиться от COVID-19.

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