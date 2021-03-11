Салехард, , 15:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 30 новый случай заражения коронавирусом. Из них 12 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 11 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 31 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 марта 37 487 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 743 человека, 403 пациента с COVID-19 скончались.