Стокгольм, , 15:30 — REGNUM 11 марта правительство Дании приняло решение о приостановке использования вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Однако в соседней Швеции иммунизация данным препаратом продолжится. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Государственное фармацевтическое управление Швеции не видит причин прерывать процесс вакцинации населения вакциной AstraZeneca. Об этом представители ведомства сообщили в интервью государственному информационному агентству TT.

«Мы не считаем, что существуют достаточные основания для прекращения вакцинации препаратом AstraZeneca», — заявила глава отдела безопасности ведомства Вероника Артурсон агентству TT.

Напомним, что министерство здравоохранения Дании приостановило применения препарата AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных.

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