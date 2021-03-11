Стокгольм, 11 марта 2021, 15:30 — REGNUM 11 марта правительство Дании приняло решение о приостановке использования вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Однако в соседней Швеции иммунизация данным препаратом продолжится. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
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Государственное фармацевтическое управление Швеции не видит причин прерывать процесс вакцинации населения вакциной AstraZeneca. Об этом представители ведомства сообщили в интервью государственному информационному агентству TT.
«Мы не считаем, что существуют достаточные основания для прекращения вакцинации препаратом AstraZeneca», — заявила глава отдела безопасности ведомства Вероника Артурсон агентству TT.
Напомним, что министерство здравоохранения Дании приостановило применения препарата AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных.
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