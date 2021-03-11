Сеул, , 15:32 — REGNUM В Южной Корее намерены создать «южнокорейскую версию интернет-ресурса 38 North», который будет знакомить мировое сообщество с «результатами исследований» по проблемам Северной Кореи с точки зрения Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, на портале будут размещаться англоязычные материалы экспертов по Корейскому полуострову.

Финансированием проекта займется министерство объединения Южной Кореи, однако вопросами управления порталом, набора персонала, планирования и редактирования будет заниматься частная исследовательская организация.

Известно, что портал откроется в мае.