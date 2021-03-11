Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Муниципалитеты Швеции теперь имеют право закрывать парки и купальные зоны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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С 11 марта вступили в силу изменения в так называемом ограничительном постановлении правительства. Согласно решению центральных властей, муниципалитеты получили новые инструменты по борьбе с распространением коронавируса.

Постановление правительства разрешает запрещать жителям страны находится в определенных местах на открытом воздухе, к которым имеется свободный доступ. Например, ими могут быть места для купания, парки или скверы.

Такие запреты могут быть актуальны, если возникнет риск в случае переполненности пляжей и купальных зон в случае аномальной жары. Также существуют опасения по поводу того, что многие молодые люди и студенты соберутся в парке на карнавал по случаю празднования Вальпургиевой ночи.

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