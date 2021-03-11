Новороссийск, Краснодарский край, , 15:23 — REGNUM Режим «Повышенная готовность» введен на территории Новороссийска в связи с прогнозируемым ураганом 11 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Режим действует с 14:00 11 марта для органов управления, сил и средств Новороссийского городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Данная мера принята в целях предотвращения и смягчения последствий возможной чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения», — уточнили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе было распространено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся ураганом — по прогнозам, ветер вечером 11 марта и до конца суток, а также 12 марта может усилиться до 35 м/с, а температура — опуститься до восьми градусов мороза.

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