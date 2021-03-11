Ставрополь, , 15:22 — REGNUM В Ставропольском крае выявили факт оказания финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований. В нем уличили 35-летнюю местную жительницу. Как установлено, она в течение трех лет посылала денежные переводы на карты боевиков.

По данному факту в отношении подозреваемой в оказании содействия террористической деятельности возбуждено уголовное дело, сообщили 11 марта в пресс-службе СКР по региону. Суд вынес решение о заключении ее под домашний арест.

В рамках расследования преступления выяснилось, что с мая 2014 года по июнь 2017 года женщина помогала финансово террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Она посылала с помощью мобильного приложения денежные переводы на банковские карты, которые принадлежали участникам незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: Жителя Дагестана уличили в финансировании боевиков в Сирии