Ташкент, , 15:22 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана предложило отменить штрафы за просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Это следует из соответствующего проекта указа президента, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту документа, административную ответственность также планируется отменить за нарушение договорной дисциплины. В настоящее время размер штрафа за эти нарушения составляет от 10 до 15 базовых расчетных величин ($233−350).

Отметим, в Узбекистане дебиторская задолженность считается просроченной, если деньги за услуги, товары или работы не поступили на протяжении 90 дней со дня фактической отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг.