Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM Новым главой Общественной палаты Екатеринбурга стал Яков Силин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За Силина проголосовали 29 из 30 членов палаты. Лишь один общественник воздержался. Голосование было безальтернативным.

Заместителями спикера стали глава НПО автоматики Андрей Мисюра, гендиректор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, а также экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Силин является ректором Уральского государственного экономического университета. До этого чиновник занимал разные должности в структурах региональной власти, перед этим работал в полпредстве по УрФО и в правительстве Пермского края. А с 1996 по 2005 год Силин был спикером городской думы Екатеринбурга.

В 2013 году Силин проиграл выборы мэра Екатеринбурга Евгению Ройзману.

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