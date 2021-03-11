Новороссийск, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Ураган ожидается на территории Новороссийска 11−12 марта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Погода в Новороссийске 11 марта Скриншот с веб-камеры

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«На территории муниципального образования город Новороссийск в период с 18:00 до 21:00 11 марта 2021 года с сохранением ночью до конца суток 11 марта 2021 года, ночью, утром 12 марта 2021 года ожидается северо-восточный ураган», — говорится в сообщении.

По прогнозам, порывы ветра могут достигать 35 м/с, в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до 6−8 градусов мороза, высота волн составит 15−25 дм. Также прогнозируется ухудшение видимости, ожидается налипание мокрого снега, гололед на деревьях и проводах, обледенение судов. На дорогах снежный накат, гололедица.

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