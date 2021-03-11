Васильков, , 15:19 — REGNUM В Василькове на территории авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) Украины автомобиль столкнулся с самолётом. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе командования ВВС Украины.

Инцидент произошёл во время буксировки самолёта на авиационную стоянку 40-й бригады тактической авиации.

Причиной ДТП стала недостаточная видимость в тёмное время суток. После столкновения произошёл пожар.

Пострадал водитель машины, он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

В воинской части проводится служебное расследование происшествия.

Напомним, ранее в Харьковской области пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли два человека.

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