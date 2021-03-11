Сараево, , 15:16 — REGNUM Сербия и Республика Сербская в этом году организуют первые совместные военные учения на горе Маняча. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 10 марта после встречи с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

«Как только для этого будут созданы условия, а это зависит от пандемии коронавируса, Вооруженные силы Боснии и Герцеговины и Армия Сербии проведут военные учения. Мне кажется, что это будут первые такие учения», — передал телеканал РТС слова Додика.

Стефанович со своей стороны отметил, что Сербия заинтересована в инвестировании в Республику Сербкую и в построении братских отношений с ней. «Мы планируем провести учения в этом году на горе Маняча, и это чрезвычайно важно», — сказал Стефанович.

Напомним, что с 2006 года Вооруженные силы Республики Сербской полностью вошли в состав армии Боснии и Герцеговины. Перед включением в ВС БиГ они насчитывали 3 981 солдата и офицера.