Брюссель, , 15:22 — REGNUM Власти Европейского союза продлили действие механизма, который запрещает экспорт вакцин от COVID-19 со своей территории без получения специального разрешения от стран-членов данного сообщества. Об этом 11 марта сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

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«Сегодня комиссия продлила до конца июня действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от COVID-19. Это решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС», — говорится в заявлении ЕК.

Также в нем отмечается, что Евросоюз, несмотря на это, является «ведущим поставщиком вакцин во всем мире».

«За шесть недель существования этого механизма было удовлетворено 249 заявок на экспорт в 31 страну 34 млн доз, поскольку они не угрожали контрактным обязательствам между ЕС и производителями вакцин. Только один запрос на экспорт не был удовлетворен», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дании временно приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.