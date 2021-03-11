Красноярск, , 15:15 — REGNUM В Красноярске сохранится ветреная погода, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с.

Также прогнозируется гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков.

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