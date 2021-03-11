Москва, 11 марта 2021, 15:14 — REGNUM До конца 2021 года в Москве начнётся строительство Рублёво-Архангельской линии метро. О таких планах сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
По его словам, в городе прорабатываются проекты новых радиальных линий метро, которые будут обслуживать динамично развивающиеся районы столицы.
«Например, уже в этом году планируется начать работы по сооружению нескольких станций на Рублёво-Архангельской линии», — сказал вице-мэр.
Бочкарёв рассказал, что трассировка линии уже утверждена и даже на станции «Улица Народного Ополчения» сооружаются переходные камеры к будущей линии.
«Это совершенно новый для столицы радиус, который пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского», — отметил заместитель мэра.