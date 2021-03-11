Воронеж, , 15:14 — REGNUM Воронежская строительная компания обжаловала штраф в 750 тыс. рублей, наложенный судом после сноса зданий, входящих в комплекс «Хлебозавода №1» в центре Воронежа. Это следует из материалов суда.

Специализированный застройщик «Выбор-Север», являющийся структурой компании «Выбор», обжаловал ранее вынесенное решение Ленинского районного суда Воронежа, в соответствии с которым компания была признана виновной в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и ей был назначен штраф в 750 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, здания, входящие в комплекс бывшего хлебозавода №1 в Воронеже, были снесены в ноябре-декабре 2020 года. Застройщик, выкупивший территорию, руководствовался тем, что здания не были признаны объектом культурного наследия. Однако постройки (главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус (здание крупорушки), служебный корпус и дымовая труба) были включены в перечень объектов, обладающих такими признаками. Лишь после сноса большей части зданий они получили охранный статус.

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