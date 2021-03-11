Москва, , 15:14 — REGNUM Появление цифрового рубля может создать риск того, что ЦБ получит монополию на ведение расчетов, ограничивая возможности других участников финансового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«Нужно учитывать, что для выпуска цифровых валют существуют две схемы. Первая — схема token-based, где эти валюты распределяются через децентрализованные системы и обеспечивают анонимность по отношению к центральному банку, как и наличные деньги, — пояснила она. — То есть цифровая валюта представляет собой средство платежа и вращается в обороте без использования для операций банковских счетов. Вторая — схема account-based, основанная на депозитных счетах в центральном банке. Физические и юридические лица могут совершать операции через эти счета, тогда как token-based цифровые валюты используются в свободном обороте как обычные деньги».

Как пояснила Левашенко, так как ЦБ планирует использовать специальную платформу, схема цифрового рубля похожа на account-based схему.

«Это может создавать риск, что ЦБ получит монополию на ведение расчетов, ограничивая возможности других участников финансового рынка. Поэтому при создании важно не спешить, а учесть в системе все риски для граждан, бизнеса и других участников рынка финансовых услуг», — отметила эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев уточнил, что не так сложно сделать цифровой рубль полноценной действующей валютой, как создать архитектуру ее обращения.

«Полностью взять зарубежный аналог и применить его к нашей экономике будет сложно. А спешить с внедрением цифрового рубля есть смысл: экономика станет более прозрачной, снизятся издержки, связанные с обращением денег», — считает Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что внедрение в России цифрового рубля может затормозиться из-за недоверия граждан, а также рисков высоких комиссий по операциям юридических лиц.

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