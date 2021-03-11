Брюссель, , 15:22 — REGNUM Дополнительную финансовую поддержку в размере €530 млн получат 20 государств в рамках Фонда солидарности Европейского союза. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Еврокомиссии.

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Еврокомиссия предлагает выделить помощь 17 государствам, входящим в ЕС, и ещё трём кандидатам на вступление в сообщество. Это Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, Албания, Черногория и Сербия.

Дополнительные средства помогут этим странам защитить общественное здравоохранение в борьбе с коронавирусом. Предполагается, что они пойдут на закупку защитного оборудования, экстренную помощь, профилактику и контроль за распространением новой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврокомиссии готовят первый законопроект по созданию паспортов вакцинации в странах Евросоюза.

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