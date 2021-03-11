Элиста, , 15:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 11 марта. Резкий рост числа новых носителей инфекции произошёл из-за вспышки COVID-19 в доме престарелых в Малодербетовском районе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

В настоящее время в ковидных госпиталях занято 439 коек. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 3 577 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 19 436 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 18 478 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 32 жителя Калмыкии заразились коронавирусом