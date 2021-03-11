Анкара, , 15:11 — REGNUM Туристов в Турцию будут пускать только после заполнения специальной электронной анкеты. Такие правила въезда в страну начнут действовать с 15 марта. Об этом своих пассажиров проинформировала авиакомпания Royal Flight со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Уточняется, что региональный минздрав с середины марта отменил требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Исключение составят транзитные рейсы, пассажиры которых должны заполнить такую анкету на борту самолёта. Теперь вместо этого за 72 часа до прилёта в Турцию пассажиры должны заполнить электронную анкету, затем предъявить её сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета в распечатанном или в электронном виде на каком-либо устройстве. Эти правила касаются граждан всех государств, включая Турцию.

«Без анкеты в посадке на борт самолёта будет отказано», — подчеркнули в авиакомпании.

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В Ассоциации туроператоров заявил, что другие авиаперевозчики пока не информировали об изменении правил въезда в Турцию. Нет соответствующей информации и в турецких СМИ. Но ссылка на анкету на сайте минздрава Турции является рабочей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2020 года Турция ужесточила правила въезда туристов. С этого времени въезжающие в страну граждане обязаны предъявить тест на коронавирус. Справку в бумажном или электронном виде при посадке на борт самолёта должны предоставлять все авиапассажиры, кроме детей до шести лет.