Уфа, , 15:12 — REGNUM 85 млн рублей направлено в 2021 году на развитие санитарной авиации в Башкирии. Об этом 11 марта сообщила заместитель министра здравоохранения региона Динара Еникеева на оперативном совещании в республиканском минздраве.

Она напомнила, что в 2021 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Башкирии направлено 2,4 млрд рублей, при этом 1,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета. На 1 марта 2021 года кассовое исполнение этого национального проекта составляет 5%.

Сообщается, что на развитие санитарной авиации в Башкирии в 2021 году направлено 85 млн рублей. Кроме этого, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в восемь сосудистых центров региона и первичных сосудистых отделений будет поставлено новое оборудование.

Новое оборудование будет приобретено и для пяти медучреждений, в которых ведут борьбу с онкологическими заболеваниями.

«В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан» всего в текущем году запланировано освоить свыше 3 млрд рублей. Уже начато строительство пяти поликлиник, 66 ФАПов и двух врачебных амбулаторий. Будет приобретено 55 единиц медицинского оборудования и 77 автомобильных транспорта», — передает слова Еникеевой пресс-служба минздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 122 медицинские организации Башкирии намерены поставить ноутбуки для фельдшеров, планшетные компьютеры и средства защиты информации.

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