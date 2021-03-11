Москва, , 15:09 — REGNUM Территориальный спор из-за южных Курил — это нерешаемая проблема для развития российско-японских отношений. И прогресса вряд ли стоит ожидать, что ярко показала неудача «нового подхода» Синдзо Абэ, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Вообще же, территориальные споры Япония ведет и с другими соседями: Южной Кореей (острова Лианкур), Китаем (архипелаг Сэнкаку). И там споры сторон идут ожесточенней, чем по южным Курилам. Впрочем, эти споры не мешают товарообороту и туризму.

На этом фоне статья профессора Акио Кавато выглядит парадоксальной. Бывший дипломат разумно призывает не торопиться («настроиться на долгий процесс работы над территориальным вопросом»).

Но в следующем абзаце уже торопится сам, призывая японское правительство «демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский)».

Морская блокада — это очень опасно. Почти все исторические примеры морской блокады связаны с разрывом отношений, военными действиями, гуманитарным кризисом.

Оттого втройне странно видеть такое предложение от опытного дипломата, который отлично знает русский язык и культуру. Нужно мечтать о мостах, а не о заборах.

Так, в 2017 году Россия и Япония обсуждали использование пролива Лаперуза для строительства автомобильно-железнодорожного моста между Хоккайдо и Сахалином. Только подобные проекты ведут взаимопониманию и выгоде», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао заявил, что руководству Японии следует показать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и южными Курилами.

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