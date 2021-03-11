Абакан, , 15:09 — REGNUM В Хакасии проводится проверка по факту нарушений в сфере лекарственного обеспечения льготной категории граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие проводит проверку по материалам, поступившим из прокуратуры, по факту несвоевременного проведения должностными лицами минздрава Хакасии аукционных процедур на поставку инсулина для льготников.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за своевременное проведение процедуры закупки лекарственного препарата», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее прокуратура Хакасии провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения льготной категории граждан. Проверка выявила нарушения в деятельности минздрава региона. Речь шла о несвоевременном проведении аукционных процедур на поставку инсулина для льготников. В СМИ эту ситуацию назвали «инсулиновым» скандалом. Прокуратура внесла представление в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова.

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