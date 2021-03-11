Ставрополь, , 15:08 — REGNUM Ставропольский край наладил поставки мороженого в Китай. Жителям Поднебесной продукт, поступающий с Северного Кавказа, очень нравится. В планах — увеличить экспорт сладкого лакомства в эту страну и по другим направлениям. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

«Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу нарастить экспорт продукции. Ставропольское мороженое уже поставляется в Китай — продукт очень востребован. В дальнейшем мы продолжим работы над тем, чтобы помочь пятигорскому заводу выйти на новые рынки сбыта», — цитирует вице-премьера «Победа 26».

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край в 2020 году увеличил на 40% экспорт местной продукции, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности.

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