Белгород, , 15:12 — REGNUM Оценку работу мэрии Белгорода дал врио губернатора Вячеслав Гладков — 11 марта проходит его пресс-конференция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политик поддержал градоначальника Юрия Галдуна, их рабочие встречи проходят регулярно и вопрос отставки не стоит на повестке дня.

«С Юрием Владимировичем общаемся регулярно. Он руководит столицей региона. Я точно должен понимать, что принимаемые решения позитивно оцениваются жителями. Проблем в Белгороде много. Большой город, высокие запросы. Вижу, как человек старается, вижу его желание достичь положительного результата. Стараюсь помочь. Все, кто хочет изменений, кто качественно работает, останутся на своих местах», — сказал Вячеслав Гладков.

В 2021 году Белгороду дополнительно выделено 500 млн рублей на строительство детских и спортплощадок, ремонт дворов. В правительстве региона обсуждают вопрос о новом транше в таком же размере.