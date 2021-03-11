Белгород, 11 марта 2021, 15:12 — REGNUM Оценку работу мэрии Белгорода дал врио губернатора Вячеслав Гладков — 11 марта проходит его пресс-конференция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политик поддержал градоначальника Юрия Галдуна, их рабочие встречи проходят регулярно и вопрос отставки не стоит на повестке дня.
В 2021 году Белгороду дополнительно выделено 500 млн рублей на строительство детских и спортплощадок, ремонт дворов. В правительстве региона обсуждают вопрос о новом транше в таком же размере.