Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM Жители Нижегородской области продолжают активно записываться на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Вакцину уже успели получить свыше 116 тысяч нижегородцев, оба компонента — около 59 тысяч человек.

Напомним, что сейчас на территории Нижегородской области приемом граждан, желающих получить прививку от коронавируса, занимаются 104 пункта вакцинации в 74 медицинских учреждениях.

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