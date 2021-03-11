Нижний Новгород, 11 марта 2021, 15:08 — REGNUM Жители Нижегородской области продолжают активно записываться на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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Вакцину уже успели получить свыше 116 тысяч нижегородцев, оба компонента — около 59 тысяч человек.
Напомним, что сейчас на территории Нижегородской области приемом граждан, желающих получить прививку от коронавируса, занимаются 104 пункта вакцинации в 74 медицинских учреждениях.
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