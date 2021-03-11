Сухум, , 15:09 — REGNUM Председатель высшего совета общественного объединения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Темур Гулия призвал президента Абхазии Аслана Бжанию уйти добровольно в отставку. Об этом 11 марта сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

По данным журналистов, Гулия выступил на съезде «Аруаа» с докладом, в ходе которого заявил, что в республике нужно избрать нового президента.

«Нам надо прервать череду переворотов. Для этого мы предлагаем Аслану Бжании добровольно уйти в отставку. Парламенту — назначить досрочные выборы. Пусть к власти придёт человек, который не будет на себе нести всю эту ответственность по насильственному смещению власти», — сказал Гулия.

Напомним, Бжания стал президентом Абхазии в марте 2020 года в ходе перевыборов. Они были назначены из-за того, что Конституционный суд республики в январе 2020 года признал недействительными итоги президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. Когда суд рассматривал этот вопрос, в Сухуме начались беспорядки. Сторонники смены власти захватили президентский дворец и требовали отставки Хаджимбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии согласился на изменение положения об отношениях с Грузией