Приштина, , 15:06 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано призвал сепаратистские власти в Приштине выполнить обязательства по Брюссельскому соглашению и формировать Сообщество сербских муниципалитетов. Об этом он завил косовским СМИ 10 марта.

«Косово подписало соглашение о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Это соглашение было достигнуто между всеми сторонами, участвующими в процессе переговоров. От него никто не отказывался», — цитирует телеканал РТС слова Стано из интервью изданию «Экспресс».

Чиновник ЕС также напомнил, что Брюссельское соглашение было ратифицировано в парламенте сепаратистского Косово в 2013 году. «Этим Косово взяло на себя международное обязательство по выполнению этого соглашения», — добавил Стано.

Он также отметил, что Приштина ошибочно толкует решение, которое конституционный суд сепаратистского Косово принял в 2015 году в связи с Сообществом сербских муниципалитетов. «Суд никогда не говорил, что сообщество нельзя формировать», — подчеркнул Стано.

Напомним, что по Брюссельскому соглашению от 2013 года муниципалитеты Косово и Метохии, населенные преимущественно сербами, имеют право объединиться в Сообщество сербских муниципалитетов. Приштина не желает выполнять этот пункт соглашения, так как опасается, что на основании этого косовские сербы позднее потребовать предоставление автономии в рамках так называемой Республики Косово.