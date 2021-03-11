Москва, , 15:06 — REGNUM Российским учителям не следует «натаскивать» школьников на всероссийские проверочные работы (ВПР), а руководству регионов необходимо объективно подходить к оценке работы педагогов на ВПР, об этом 11 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас чёткое заявление: не пытайтесь «подкручивать» результаты, не надо «натаскивать» детей, занимайтесь своим учебным процессом», — сказал Музаев на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что это не оценка учителей, а в первую очередь оценка знаний ученика «и вообще состояния дел в субъекте».

Рособрнадзор также не рекомендует «ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно приказу Рособрнадзора с 15 марта по 21 мая Всероссийские проверочные работы в штатном режиме напишут ученики 4−8 классов. Учащиеся 10 и 11 классов будут выполнять работы с 1 по 25 марта в режиме апробации.

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