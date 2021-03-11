Москва, , 15:05 — REGNUM В Минспорта РФ не реагируют на информацию СМИ относительно возможности отставки главы ведомства Олега Матыцина. Об этом сам Матыцин заявил журналистам.

«Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась нежизнеспособной, смысла на нее реагировать нет, мы продолжаем активно работать. Минспорт идет намеченным курсом, я и моя команда уверены, что готовы реализовать стратегию развития спорта», — сказал Матыцин.

По его словам, в рамках работы в министерстве «есть чем заняться» и нет времени «заниматься расследованиями».

Матыцин ещё раз подчеркнул, что он «заявления об отставке не писал».

Ранее СМИ сообщили о том, что Олег Матыцин написал заявление об отставке по собственному желанию.