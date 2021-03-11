Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Производство медицинских масок в Казахстане по итогам 2020 года увеличилось в семь раз, до 1,2 млн штук в стуки, сообщили 11 марта в министерстве здравоохранения республики.

Производство медицинских перчаток увеличилось вдвое, до 330 тыс. пар в сутки, защитных комплектов — в 6,3 раза, до 504 тыс. штук в месяц, производство антибиотиков — вдвое, до 2,3 тыс. тонн.

Всего в Казахстане работает 96 предприятий по производству лекарственных средств и медицинских изделий. Около 38% производства всех лекарственных средств сосредоточено на заводе «Химфарма» в Чимкенте.