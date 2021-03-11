Москва, , 15:07 — REGNUM Взаимодействие России и Германии на площадке ООН обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе в формате видеоконференции. Об этом говорится в опубликованном 11 марта сообщении российского МИД.

«Основное внимание было уделено проблематике российско-германского взаимодействия на «площадке» ООН, включая итоги деятельности Германии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019—2020 годах», — говорится в сообщении.

В МИД отметили также, что Вершинин и Леендертсе обменялись мнениями по тем актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, которые интересны и России, и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава германской дипломатии Хайко Маас рассказал о большой заинтересованности в более глубоких контактах гражданских обществ Германии и РФ.

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